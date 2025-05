Calciomercato Lazio, i biancocelesti puntano al grande colpo! Fabiani mette Pasalic nel mirino della squadra capitolina: le ultime

Condividi via email

Calciomercato Lazio, l’ultima suggestione dei biancocelesti è Mario Pasalic dell’Atalanta: le ultime sul giocatore della Dea

Sta finalmente per avere inizio il calciomercato Lazio e, la società capitolina, ha già deciso quali saranno i profili sui quali investirà tempo e risorse per aggiudicarseli e portarseli nella capitale.

Tra questi, secondo le ultime indiscrezioni, c’è anche Mario Pasalic il quale è stato messo sotto osservazione dai dirigenti biancocelesti. Ancora nulla di ufficiale ad oggi ma la società capitolina potrebbe accontentarlo in quanto, a Bergamo, percepisce un milione netto l’anno e, a Roma, potrebbe ottenere qualcosina in più. Staremo a vedere se Fabiani affonderà o meno il colpo per il giocatore dell’Atalanta.