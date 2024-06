Calciomercato Lazio, colpo in CHIUSURA e scambio di documenti in corso! Arriva LUI a Formello

Calciomercato Lazio, scambio di documenti in corso con l’Hatayspor per Dele-Bashiru: cifre e dettagli del colpo a centrocampo

Come riportato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio è in chiusura per Dele-Bashiru, centrocampista dell’Hatayspor individuato da Marco Baroni come rinforzo ideale per il centrocampo della prossima stagione.

L’accordo, rispetto ai 7 milioni di euro richiesti inizialmente, è stato trovato sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 4. Nelle prossime ore ci sarò lo scambio di documenti tra le due società e verranno fissate le visite mediche propedeutiche all’ufficialità.