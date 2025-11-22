Calciomercato Lazio, Mandas (e non solo) verranno ceduti? Ecco cosa risulta in questo momento

Calciomercato Lazio: tra cessioni e rinforzi, il club prepara un mercato a saldo zero. La situazione attuale

La Lazio è in attesa di novità dalla Commissione di controllo, ma nel frattempo il club sta iniziando a delineare le strategie per il prossimo calciomercato Lazio, che verosimilmente sarà improntato a un equilibrio tra entrate e uscite. L’obiettivo è chiaro: liberare risorse attraverso alcune cessioni per poter poi intervenire sul mercato e fornire a Maurizio Sarri i rinforzi necessari, senza compromettere la stabilità finanziaria della società.

Tra i giocatori in uscita, uno dei nomi più caldi è quello di Christos Mandas. Il portiere greco, pur avendo dimostrato buone qualità la scorsa stagione, non rientra nei piani immediati di Sarri, che preferisce puntare su Provedel come titolare. Per Mandas, quindi, la cessione appare inevitabile, ma la società biancoceleste ha chiarito che la formula preferita sarà quella del trasferimento a titolo definitivo, così da consentirgli di trovare continuità e crescere in un nuovo contesto.

Il principale candidato a sostituire Mandas rimane Filip Stankovic, giovane portiere di prospettiva e figlio del celebre Dejan Stankovic. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni de Il Messaggero, potrebbero svilupparsi interessanti intrecci di mercato, anche restando in Italia. In particolare, la Fiorentina sta monitorando attentamente i profili in grado di prendere l’eredità di De Gea, che a novembre ha compiuto 35 anni, e Mandas potrebbe rientrare tra i candidati principali.

In questo contesto, si aprono scenari di scambio tra club: la Lazio ha da tempo in cima alla lista Niccolò Fagioli, centrocampista che Sarri segue sin dai tempi della Cremonese. Già a gennaio scorso Fagioli era stato valutato come possibile rinforzo, ma problemi di valutazione e questioni extra campo avevano frenato l’operazione. Oggi, invece, la situazione è cambiata, e un’eventuale trattativa che porti Fagioli a Roma potrebbe combinarsi con la cessione di Mandas, creando un vantaggio reciproco per entrambe le società.

Il prossimo calciomercato Lazio appare quindi destinato a essere un mercato intelligente e oculato, basato su operazioni mirate e sostenibili, capaci di garantire a Sarri nuovi strumenti per competere in campionato senza stravolgere l’equilibrio della rosa. La strategia del club sembra chiara: massimizzare le risorse interne, valorizzare i giovani e cogliere opportunità che possano rinforzare la squadra nel modo più efficace possibile.

