Calciomercato Lazio, serve una cessione: Sarri aspetta rinforzi

Serve una cessione per sbloccare il calciomercato della Lazio: ecco qual è la situazione in casa biancoceleste

A.A.A. cercasi cessione. Potrebbe davvero essere definitiva la situazione della Lazio. Infatti, per sbloccare il calciomercato, ai biancocelesti servirebbero circa 30 milioni di euro. Questo è l’unico modo per garantire a Sarri i rinforzi ricbiesti, individuati in Brandt e Basic.

Come rivelato da Il Messaggero, il sacrificato dovrebbe essere Correa, ma la trattativa con il Psg pare non riuscire a smuoversi, con piste inglesi che potrebbero prendere il sopravvento. Tutto si lega attorno al tanto temuto indice di liquidità. La settimana che sta per iniziare potrebbe davvero essere quella decisiva. Il tempo infatti scorre inesorabilmente.