Calciomercato Lazio, Castellanos verrà ceduto? Le attenuanti dietro al centravanti (e non solo)

Calciomercato Lazio, cessioni e priorità: Tavares e Castellanos nel mirino. La società biancoceleste punta a plusvalenze e altro

Il Calciomercato Lazio di gennaio sarà libero, ma le priorità della società restano chiare: cessioni mirate per mettere soldi in cassa, ottenere plusvalenze e abbassare i costi della rosa, rispettando l’indicatore del costo del lavoro allargato, che per il mercato estivo scenderà a 0,7. Da settimane, in casa biancoceleste, è partita la ricerca della cessione ideale per finanziare nuovi innesti.

Uno dei giocatori in uscita è Nuno Tavares. Il terzino portoghese ha dato il suo ok all’Al-Ittihad, ma tra le società manca ancora l’accordo. La Lazio chiede 15 milioni di euro, con il 35% della futura rivendita destinato all’Arsenal. I sauditi, per ora, non si sono avvicinati alla richiesta, proponendo formule differenti da quelle di Formello. Nonostante ciò, il futuro di Tavares sembra ormai lontano dalla capitale e difficilmente sarà ancora un giocatore biancoceleste a febbraio.

Situazione simile anche per Taty Castellanos, attaccante argentino che fatica a inserirsi nel progetto di Maurizio Sarri. Valutato circa 9 milioni di euro a bilancio, rappresenterebbe una plusvalenza interessante per la Lazio. Due i club che hanno manifestato interesse: il Flamengo, con un’offerta di 22,5 milioni di euro considerata troppo bassa dai biancocelesti, e il West Ham, che cerca un attaccante dinamico da inserire nel tridente con Bowen e Summerville. Tuttavia, i contatti con gli inglesi non hanno ancora prodotto sviluppi concreti.

In queste ore, nel Calciomercato Lazio, il nome di Castellanos è stato sorpassato da Strand Larsen del Wolverhampton, attaccante con ottime doti realizzative e disponibile a prezzi più contenuti rispetto alle richieste per Castellanos. Da non trascurare nemmeno Chris Wood del Nottingham Forest, profilo esperto e immediatamente utilizzabile, che potrebbe avere la meglio sull’argentino per caratteristiche e adattabilità al campionato inglese.

Il quadro del Calciomercato Lazio mostra quindi come gennaio sarà una sessione incentrata su uscite strategiche e plusvalenze, fondamentali per finanziare eventuali acquisti e ridurre il costo del lavoro senza compromettere l’equilibrio della squadra di Sarri.

