Calciomercato Lazio, Castellanos nel mirino di una big estera. L'indiscrezione biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Castellanos nel mirino del Flamengo, ma il giocatore resta indeciso

Il Calciomercato Lazio si trova nuovamente al centro delle speculazioni, questa volta con attenzione sul futuro di Thiago Castellanos. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Flamengo sta valutando con grande interesse il profilo dell’attaccante biancoceleste, considerandolo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il club brasiliano punta a offrirgli un ruolo di primo piano, una maglia da protagonista e una costante visibilità in vista del prossimo Mondiale, elementi che in Sudamerica ritengono determinanti per convincere il giocatore a tornare oltreoceano.

Nonostante l’offerta concreta, che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, Castellanos non sarebbe ancora convinto di un ritorno immediato in Brasile. Dopo aver trovato spazio e continuità in Serie A, la sua priorità resta rimanere in Europa, dove il livello competitivo e la possibilità di affermarsi sui grandi palcoscenici sono considerati essenziali per il suo percorso di crescita. La decisione del centravanti argentino, dunque, non dipenderà solo dal ruolo che gli verrebbe garantito, ma anche dalla prospettiva a lungo termine e dalle ambizioni personali.

La Lazio, dal canto suo, si trova a dover valutare con attenzione la proposta ricevuta. Castellanos è ritenuto un elemento importante della rosa, ma non incedibile. In caso di arrivo di un centravanti più funzionale al progetto tecnico di Maurizio Sarri, la società potrebbe anche considerare di cederlo, ricavando risorse significative da reinvestire sul mercato. La valutazione di 25 milioni, infatti, rappresenta una cifra consistente che impone riflessioni approfondite sulla strategia migliore da adottare.

Secondo le ultime indiscrezioni, un incontro tra la Lazio e i rappresentanti del Flamengo sarebbe previsto nelle prossime settimane. L’appuntamento, ancora non confermato ufficialmente dalla società biancoceleste, servirà a chiarire le posizioni di entrambe le parti e a definire eventuali margini di trattativa. In questo contesto, il Calciomercato Lazio potrebbe entrare in una fase decisiva: la società dovrà bilanciare la volontà del giocatore di rimanere in Europa con le opportunità economiche e tecniche offerte dal mercato internazionale.

In definitiva, il futuro di Castellanos resta aperto e condizionato da molte variabili: le ambizioni personali, le esigenze tecniche della Lazio e le proposte concrete dei club esteri. Nei prossimi giorni, dunque, sarà cruciale monitorare la situazione per capire se l’attaccante resterà a Roma o se la sua esperienza in Serie A subirà una svolta con il trasferimento in Brasile.