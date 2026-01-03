Calciomercato Lazio, Castellanos lascia un buco enorme. Chi raccoglierà la sua eredità a gennaio? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, e dopo Castellanos quale sarà la prossima mossa dei biancocelesti? La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio entra in una fase di riflessione profonda dopo la cessione di Valentín “Taty” Castellanos al West Ham. Un addio pesante, che costringe la dirigenza biancoceleste a individuare un sostituto all’altezza in vista della sessione di gennaio 2026. Tra i nomi finiti nella short list del direttore sportivo Angelo Fabiani spunta anche quello di Rodrigo Duarte Ribeiro, giovane attaccante di proprietà dello Sporting Lisbona.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il profilo del classe 2005 portoghese sarebbe seguito con attenzione dalla Lazio, sempre più orientata a puntare su giovani di prospettiva. Nel contesto del calciomercato della Lazio, Ribeiro rappresenta una scommessa affascinante, ma che apre inevitabilmente a riflessioni sul livello di competitività immediata della squadra.

Rodrigo Duarte Ribeiro, noto semplicemente come Rodrigo Ribeiro, è attualmente aggregato alla seconda squadra dello Sporting Lisbona e milita nella Segunda Divisão portoghese. I numeri parlano chiaro: 6 gol in 10 presenze stagionali, dati che hanno attirato l’interesse di diversi club europei. Tuttavia, ridurre il suo profilo alle sole statistiche sarebbe limitante. Ribeiro è un attaccante generoso, abituato al sacrificio, capace di lavorare per la squadra e di interpretare il ruolo di centravanti in modo moderno, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto al calcio di Maurizio Sarri.

La domanda, però, resta centrale nel dibattito sul Calciomercato Lazio: Rodrigo Ribeiro è davvero ciò che serve per raccogliere l’eredità di Castellanos? Da un lato, il giovane portoghese è un talento in rampa di lancio, con ampi margini di crescita e una mentalità già matura. Dall’altro, l’esperienza limitata in un campionato di seconda divisione solleva dubbi sulla sua prontezza per la Serie A.

La Lazio si trova così di fronte a un bivio strategico: abbassare l’asticella puntando su un progetto a lungo termine oppure anticipare i tempi investendo su un potenziale enfant prodige. Il Calciomercato Lazio, ancora una volta, sarà decisivo nel definire ambizioni e direzione futura del club.