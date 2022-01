Calciomercato Lazio, come vice Immobile avanza Burkardt

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In casa Lazio si pensa anche al reparto offensivo: se dovesse salutare Muriqi, potrebbe arrivare Burkardt. La situazione

Eppur qualcosa si muove. Seppur lentamente. Il calciomercato della Lazio potrebbe entrare nel vivo in questi giorni. Tutto sembrerebbe essere legato alla cessione di Vedat Muriqi.

Nel caso in cui i biancocelesti riuscissero a piazzare il kosovaro, un nome caldo per il nome di vice Immobile potrebbe essere quello di Jonatthan Burkardt. Il 21enne del Mainz però, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, potrebbe avere una valutazione molto alta, ossia sopra i 15 milioni di euro. Un affare complicato, soprattutto nel mese di gennaio..