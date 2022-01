Cessione Muriqi, Cska Mosca in pole?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Muriqi è il nome caldo di questi giorni di calciomercato della Lazio. Sul kosovaro ha messo gli occhi anche il Cska Mosca

Vedat Muriqi è senza alcun dubbio il protagonista principale di questi ultimi giorni di calciomercato della Lazio. Il kosovaro sembra infatti esser destinato a lasciare i biancocelesti.

In pole per il kosovaro sembra esserci il Cska Mosca. Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, sembrano essersi raffreddate le piste inglesi. Il problema potrebbe essere quello della formula: i capitolini vorrebbero cedere l’attaccante con un prestito con obbligo di riscatto, ma avrebbe ricevuto soltanto proposte con diritto di riscatto. I prossimi giorni potrebbero comunque essere quelli decisivi.