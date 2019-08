Calciomercato Lazio, Bonifazi verso la permanenza al Torino: i dettagli

Kevin Bonifazi probabilmente resterà al Torino

Un leggero interesse però mai diventato concreto. Kevin Bonifazi, ex difensore della Spal attualmente al Torino, è stato seguito con attenzione dalla Lazio – tra l’altro il giovane reatino simpatizza per i colori biancocelesti – ma il futuro del classe ’96 potrebbe continuare ad essere in maglia granata. La società del patron Cairo è alle prese con il caso Nkoulou, sempre più lontano dalla squadra. Per questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club avrebbe blindato Bonifazi grazie anche alle ottime prestazioni in questo precampionato. Sembrano chiuse, di conseguenza, le piste che portavano a Spal, Fiorentina e Lazio.