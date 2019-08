FORMELLO – Lazio, buone notizie per Inzaghi: in campo Acerbi, Leiva, Caicedo e Lukaku

La Lazio si prepara in vista del derby, Inzaghi sorride: Acerbi, Leiva e Caicedo stanno bene. In campo anche Lukaku…

Archiviata la bella vittoria sulla Sampdoria, la Lazio si proietta al derby. Dopo la giornata di riposo concessa da mister Inzaghi, i ragazzi si sono ritrovati sul campo di Formello per svolgere il primo allenamento in vista della stracittadina. Buone notizie per l’allenatore piacentino: Acerbi, Leiva e Caicedo hanno svolto l’intera sessione in gruppo e senza problemi. Il Leone era uscito anzitempo dal campo del Ferraris, ma le sue condizioni non hanno mai impensierito davvero; gli altri due, invece, hanno pienamente recuperato dagli infortuni estivi.

A correre coi compagni è tornato anche Jordan Lukaku. L’olandese non si vede con la maglia ufficiale dallo scorso gennaio, nella partita contro il Napoli. Il suo ingresso sul manto erboso ha strappato anche qualche applauso dai compagni: lavoro atletico con gli altri, poi differenziato e partitella di rito.

Unici assenti Wallace, Durmisi e Jorge Silva.