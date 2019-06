Calciomercato Lazio, il Fenerbahçe su Badelj

Il Fenerbahçe su Badelj. Il centrocampista piace al club turco, la Lazio non lascerà partire per meno di 7 milioni di euro

Badelj in uscita. Dopo una sola stagione e poco brillante, il centrocampista è pronto a lasciare la Lazio e una bella plusvalenza nelle casse della scoietà. L’ex Fiorentina è infatti arrivato a Roma a parametro zero, un colpo di mercato da cui ci si aspettava un impiego più costante e più garanzie: ora potrebbe lasciare la maglia biancoceleste per non meno di 7 milioni.

Dalla Turchia, soprattutto dal portale Fotomac.com, è arrivata la notizia che il giocatore è seguito con interesse dal Fenerbahçe: la dirigenza capitolina può aprire alla trattativa, ma il prezzo è fissato.