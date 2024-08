Calciomercato Lazio, Pedullà SPIEGA: «Due ESUBERI in uscita, possono rimanere in Serie A»

Calciomercato Lazio, Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha fatto il punto su Basic e Akpa Akpro. Tutti i dettagli

Intervenuto sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha parlato così di due esuberi del calciomercato Lazio:

PAROLE – «Toma Basic può lasciare la Lazio, l’Empoli è tornato in pressing dopo l’incontro dello scorso 7 agosto che aveva portato al primo forte sondaggio. Basic, come raccontato, ha qualche richiesta dall’estero (soprattutto dalla Spagna), ma l’Empoli spera di convincerlo: non siamo ancora agli accordi, ma i contatti sono in corso. Il club toscano aveva chiesto informazioni anche su Akpa-Akpro, ma quest’ultimo vorrebbe tornare al Monza e si sta lavorando in tal senso».