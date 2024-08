Calciomercato Lazio, Alexsander VICINO all’Arabia Saudita: ecco la sua prossima squadra. Le ultime sulla trattativa

Come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista del Fluminense Alexsander, accostato anche al calciomercato Lazio, è sempre più vicino a trasferirsi in Arabia Saudita. Infatti, l’Al Ahli ha chiuso con il club brasiliano per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Il giocatore firmerà un contratto di tre anni con opzione per il rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.