Calciomercato Lazio, Akpa-Akpro IN USCITA: Fabiani disposto a cederlo con QUESTA formula. I dettagli

Calciomercato Lazio, Akpa-Akpro sempre in uscita dal club biancoceleste: Fabiani è disponibile a cederlo con questa formula

Come spiegato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio è sempre al lavoro per piazzare in uscita Akpa-Akpro, il cui contratto andrà in scadenza nell’estate del 2025. Fabiani sarebbe disponibile a cederlo in prestito, così da liberarlo a zero tra un anno evitando minusvalenze.

Il giocatore continua a guardarsi intorno in cerca di una destinazione: il Monza non è un’opportunità, mentre Empoli e Verona sarebbero due piste da monitorare con attenzione.