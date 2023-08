Lazio-Pellegrini, si lavora con fiducia: c’è un ultimo ostacolo da superare

Calciomercato Lazio, si continua a lavorare per Luca Pellegrini: apertura della Juve al prestito ma c’è un ostacolo

Come riferito dal Corriere dello Sport, si respira grande fiducia in casa Lazio per quanto riguarda il ritorno di Luca Pellegrini a Formello.

La Juventus ha aperto al prestito gratuito, magari biennale (ma a quel punto il terzino dovrebbe prolungare almeno di un anno l’attuale accordo in scadenza nel 2025) con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. L’ultimo ostacolo è rappresentato dallo stipendio del calciatore: dopo il sacrificio economico fatto lo scorso gennaio, Pellegrini vorrebbe mantenere intatto il proprio ingaggio da 3 milioni di euro. Su di lui resta forte anche l’interesse del Milan.