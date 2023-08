Calciomercato Lazio, spunta un nome a sorpresa per il centrocampo: Lotito in pressing

Calciomercato Lazio, spunta un’importante alternativa a Samuele Ricci per il centrocampo: pressing di Lotito per Guendouzi

Non solo Samuele Ricci, che resta comunque il nome in pole, per il centrocampo della Lazio nell’attuale mercato estivo.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, nelle ultime ore sta prendendo corpo l’ipotesi Guendouzi, mediano del Marsiglia con un passato nell’Arsenal. Il club francese ha aperto alla cessione: i costi sarebbero inferiori a quelli di Ricci.