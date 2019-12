Calciomercato Lazio, Adekanye verso la Salernitana

Bobby Adekanye direzione Salernitana? Il giovane attaccante della Lazio potrebbe essere dirottato in prestito al club granata

Nessun colpo eclatante per il mercato della Lazio. La finestra invernale servirà per piazzare qualche esubero e sistemare i giovani come Adekanye.

Il ragazzo, infatti, si allena sul campo di Formello con la prima squadra ma non è riuscito ancora ad emergere: potenziale, qualità e voglia di crescere non mancano, per questo il ragazzo potrebbe essere dirottato alla Salernitana a farsi le ossa.

Un’operazione che – come riportato da Tuttosalernitana.com – potrebbe essere inserita nell’affare per portare Jallow a Roma. Quest’ultimo, infatti, sembra più preparato per affrontare il palcoscenico della Serie A: Bobby deve fare ancora esperienza, ma la fiducia di allenatore e società è sua.