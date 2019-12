Calciomercato Lazio, non solo Kiyine: dalla Salernitana può arrivare anche Jallow

Non solo Kiyine. La Lazio segue anche Jallow della Salernitana: il ragazzo ha totalizzato finora 5 reti in 12 presenze

Non solo Kiyine. La Lazio continua a guardare in casa Salernitana: l’altro club del presidente Claudio Lotito. Tanti i giocatori transitati da Salerno a Formello, basti pensare a Strakosha o Luiz Felipe, ormai inamovibili per la squadra di Inzaghi. Come riportato da Gazzetta.it, l’ex giocatore del Chievo non sarebbe l’unico monitorato tra le fila granata: Jallow è un altro possibile rincalzo.

L’attaccante ha totalizzato finora 5 gol in 12 presenze, ma il suo gioco non si adatta a quello proposto di Ventura. Per questo potrebbe arrivare a Roma e prendere il posto di Adekanye che non è riuscito ancora ad incidere con Inzaghi.