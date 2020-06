Calciomercato, Godin verso l’addio: Inter su Kumbulla

Inter e Lazio si contendono Kumbulla. I nerazzurri sono pronti a salutare Godin: l’alabanese resta la scelta principale

Godin è pronto a salutare l’Inter. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il centrale uruguaiano non sia mai riuscito a entrare nei meccanismi della difesa a tre contiana e, per questo, sarà ceduto.

Per sostituire Godin l’Inter ha già individuato un nome: Marash Kumbulla. L’albanese è seguito anche dalla Lazio e piace per tre motivi: per l’età; per l’abitudine a giocare a tre e in più posizioni; per l’aspetto economico: il Verona vuole almeno 25 milioni. I biancocelesti non hanno intenzione di sborsare più di 20 milioni, volendo inserire nell’affare anche contropartite tecniche; MArotta, invece, è pronto all’assalto per assicurarsi il giocatore.