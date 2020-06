Calciomercato Lazio, si lavora per la difesa: c’è Knoche

Calciomercato Lazio, si lavora per la difesa: la prima scelta resta Kumbulla, ma la società monitora anche Knoche

È già tempo di calciomercato, anche se non si è ancora tornati ufficialmente a giocare la Serie A. La società sta costruendo la Lazio del futuro e ha intenzione di innestare la rosa con quattro colpi, praticamente uno per reparto.

KUMBULLA – Resta in piedi la trattativa, così come l’Inter resta un’agguerrita concorrente. Il Verona chiede 35 milioni, la Lazio ne offre 20 più contropartite tecniche; i nerazzurri potrebbero quindi assicurarsi il giocatore versando nelle casse di Setti la somma richiesta, ma i capitolini sperano di convincere il ragazzo.

KNOCHE – Come riportato dal Corriere dello Sport, per il pacchetto arretrato, c’è anche Knoche. Classe 1992, centrale del Wolfsburg, un gigante di 190 cm che ha collezionato anche 10 presenze anche con la Germania U21; è in scadenza e il suo desiderio è quello di fare nuove esperienze.