Calciomercato, il Trabzonspor sfida il Parma: Yazici neanche in panchina

Il Trabzonspor ha sfidato il Parma in amichevole: Yazici, continuamente accostato alla Lazio, non si è seduto neanche in panchina

In questi minuti, il Trabzonspor sta sfidando il Parma in amichevole. Yusuf Yazici, continuamente accostato alla Lazio come sostituto di Milinkovic, non si è seduto neanche in panchina. Secondo i media turchi, l’assenza del centrocampista sarebbe dovuta ad un problema fisico di lieve entità, ma è inevitabile che il forfait del classe ’97 finisca per nutrire anche i rumors legati al calciomercato, e faccia crescere le probabilità di cessione del ‘promesso sposo’ biancoceleste. Come anticipato, almeno ad oggi, il club capitolino appare il favorito. Dopo aver rifiutato l’offerta del Lille, il Trabzonspor è pronto a trattare, ma alle proprie condizioni.