Calciomercato, Yazici ha saltato l’amichevole Trabzonspor-Parma: i motivi

Il Trabzonspor ha sfidato il Parma in amichevole. Yazici, continuamente accostato alla Lazio, non si è seduto neanche in panchina: le motivazioni

Ieri, il Trabzonspor ha sfidato e pareggiato 2-2 contro il Parma in amichevole. Yusuf Yazici, continuamente accostato alla Lazio come sostituto di Milinkovic, non si è seduto neanche in panchina. Subito al termine della gara, il tecnico Unal Karaman ha dato la versione ufficiale dell’assenza: «L’argomento è spiacevole, non ho problemi con Yusuf. Lui è un giocatore prezioso, un diamante. Nonostante le voci che sono uscite è cresciuto nel Trabzonspor e anche se verrà ceduto, rimarrà nella storia del club. Abbiamo svolto degli allenamenti intensi, pianificati dall’inizio della stagione con il nostro staff. Se è in programma un’amichevole dopo tali allenamenti, è giusto che vengano controllate le condizioni dei giocatori. Non si tratta solo di Yusuf, ma di tutti, quindi non date importanza alle voci»

IL MERCATO DI MEZZO – Secondo i media turchi, l’assenza del centrocampista sarebbe dovuta ad un problema fisico di lieve entità, ma è inevitabile che il forfait del classe ’97 finisca per nutrire anche i rumors legati al calciomercato, e faccia crescere le probabilità di cessione del ‘promesso sposo’ biancoceleste. Come anticipato, almeno ad oggi, il club capitolino appare il favorito. Dopo aver rifiutato l’offerta del Lille, il Trabzonspor è pronto a trattare, ma alle proprie condizioni.