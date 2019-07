Yazici, il Trabzonspor non fa sconti: i dettagli

Calciomercato Lazio, Yazici è il primo obiettivo ma i turchi giocano al rialzo sul prezzo del cartellino

Destini che si intrecciano: Milinkovic attende lo Unites, Yazici che sia ceduto il serbo. Come ormai da parecchie settimane il turco sembrerebbe essere l’obiettivo numero uno per sostituire il Sergente anche se non è detto che la Lazio possa acquistarlo a prescindere.

Come riporta il Corriere dello Sport il Trabzonspor non ha intenzione di fare sconti per il suo gioiello e quindi chiede 20 milioni più il 20% su una rivendita futura. C’è il via libera del giocatore per arrivare in Italia ma Tare vorrebbe spendere meno e per questo si attendono anche le eventuali cessioni di alcuni biancocelesti che così aiuterebbero a monetizzare.