Calciomercato, dalla Francia: l’entourage di Milinkovic conferma l’interesse del Psg

Il nome di Milinkovic continua ad essere accostato al Psg: l’entourage del giocatore avrebbe confermato l’interesse del club

Ieri era arrivata smentita del ds Tare, ma neanche le sue parole hanno dato un freno alle voci che continuano a circolare in Francia, relative all’interesse del Psg per Milinkovic. Ecco allora che, considerata anche la stima che Leonardo nutre per il ‘Sergente’, il suo nome continua ad essere accostato al club. Secondo Le Parisien, poi, l’entourage del giocatore avrebbe confermato l’interesse dei francesi nei confronti del serbo, legato ai biancocelesti da un contratto che scadrà nel 2023. Se in quel di Formello viene negata qualunque offerta, la ‘telenovela Milinkovic’ non è destinata a terminare presto.