Calciomercato, Tare smentisce: «Milinkovic al Psg? Non ne so nulla…»

Il direttore sportivo della Lazio Tare ha smentito le voci che volevano Milinkovic ad un passo dal trasferimento al Psg

Negli ultimi giorni, sono rimbalzata dalla Serbia e dalla Francia voci che volevano Sergej Milinkovic-Savic ad un passo dal trasferimento al Paris Saint-Germain. A smentire questa possibilità ci ha pensato il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, intervenuto ai microfoni di Le Parisien: «Non c’è nulla da dire, perché non c’è discussione. Non ne so nulla. Non abbiamo alcuna necessità di venderlo. Queste sono solo voci dei giornali. Non so il suo prezzo, non ne ho idea. Non posso parlare di qualcosa di che non sia concreto o reale. Queste sono solo storie».