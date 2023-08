Calciomercato, Bonucci-Lazio: rimane solo un ultimo dettaglio per l’arrivo del difensore

Bonucci, il difensore azzurro è ad un passo dal vestire la maglia della Lazio: manca solo un ultimo tassello per la conclusione

Il Calciomercato è alle sue fasi conclusive, e la Lazio vuole sfruttare quest’ultimo giorno e mezzo per riempire le ultime caselle mancanti dello scacchiere di Sarri. Secondo quanto riporta Sky Sport, nonostante il club biancoceleste in difesa sia numericamente coperto, vuole arrivare a prendere Bonucci. L’emittente televisiva spiega che per la conclusione della trattativa dipende tutto da Lotito