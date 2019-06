Calciomercato, Bastos nel mirino del Levante: la prima offerta degli spagnoli

Dalla Spagna sono sicuri: Bastos è il prossimo obiettivo del Levante, pronto a fare un’offerta di 5,5 milioni alla Lazio

La Lazio, per la difesa, vuole ripartire da Luiz Felipe ed Acerbi. Wallace è uno dei sicuri partenti, mentre Bastos si è guadagnato la fiducia di società ed allenatore, che vorrebbero trattenerlo, ma qualora arrivassero offerte importanti, sarebbero valutate con cura dalla dirigenza. Come anticipato, il Levante sta seriamente pensando all’ex Rostov per rinforzare il reparto arretrato della propria rosa. Dalla Spagna, ed in particolare da Radio Valencia, si è diffusa la voce relativa ad una prima offerta del club nei confronti dell’angolano: 5,5 milioni alla Lazio ed un contratto da due milioni a stagione per il difensore.