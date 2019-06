Calciomercato, dalla Spagna: Bastos nella lista dei desideri del Levante

Secondo El Desmarque, tra i possibili obiettivi del Levante ci sarebbe anche Bastos: l’angolano nella lista dei desideri di Lopez

Dalla Spagna sono sicuri, Bastos è nel mirino del Levante. A diffondere l’indiscrezione El Desmarque, che ha aggiunto come il nome dell’angolano sia finito nella lista dei desideri di Paco Lopez, allenatore del club spagnolo. Già in precedenza i tentativi di portare il difensore in Liga erano naufragati ma ora, con l’infortunio di Roberto Pier ed il probabile addio di Chema, la società è stata obbligata a valutare nuovi profili e tornare sulle tracce di Bastos. Al Levante, poi, l’angolano ritroverebbe Pepe Pastor, suo preparatore atletico ai tempi dell’esperienza in Russia tra le fila del Rostov. La Lazio non ha alcuna intenzione di venderlo ma, nel caso arrivasse l’offerta giusta, la dirigenza capitolina valuterebbe un suo trasferimento.