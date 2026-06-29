Caicedo: «I tifosi conoscono il mio amore per questi colori! Gattuso? Spero faccia bene per ricucire lo strappo»

Felipe Caicedo, ex attaccante biancoceleste, ripercorre i suoi trascorsi alla Lazio e il legame con i tifosi. Le dichiarazioni

L’ex bomber biancoceleste Felipe Caicedo è tornato a parlare del suo legame viscerale con il club capitolino in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Sky Sport. L’attaccante ha scattato un’istantanea sul momento delicato che sta attraversando l’ambiente laziale.

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L’amore di Caicedo per la sponda biancoceleste

Il legame tra l’ecuadoriano e la piazza è rimasto intatto. Caicedo ha raccontato con emozione il suo recente incontro oltreoceano con i sostenitori del club: «Il popolo laziale è ben consapevole dell’amore profondo che nutro per questi colori. Di recente ho trascorso del tempo straordinario con i membri del Lazio Club New York; ricevere il loro caloroso benvenuto è stato un momento davvero emozionante, l’affetto della gente per me resta fondamentale».

La speranza per il nuovo corso tecnico

L’ex attaccante si è poi soffermato sulla scelta della panchina, analizzando il clima di forte tensione tra la tifoseria e i vertici societari: «L’esperienza in Nazionale di Gattuso non è stata memorabile, ma non me la sento di esprimere giudizi affrettati. Mi auguro sinceramente che riesca a ricreare quella complicità tra squadra e tifosi che attualmente sembra essersi smarrita. Tutti conosciamo l’attuale distacco tra la tifoseria e la dirigenza: spero che il mister faccia un ottimo lavoro, perché il suo successo coinciderà con il bene della Lazio».

Il mito della “Zona Caicedo” nei ricordi dell’ex bomber

In chiusura, un tuffo nella nostalgia legato al celebre slogan nato nei minuti di recupero delle partite: «Quella frase evoca in me una marea di splendidi ricordi, segnando l’inizio di una meravigliosa favola d’amore. Penso subito alle mie reti decisive nei minuti di recupero, gol pesantissimi che hanno fatto la storia. È un motto che rimarrà per sempre scolpito nella mia mente e nel mio cuore».