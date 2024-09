Caicedo ESTASIATO da Nuno Tavares: l’ex Lazio può commentare SOLO COSI’ l’ultimo assist

I complimenti di Moses Caicedo, ex attaccante della Lazio, per Nuno Tavares in occasione dell’assist a Mateo Guendouzi

Dopo l’assist di Nuno Tavares per Mateo Guendouzi in Torino Lazio, arrivano i complimenti per il terzino portoghese da parte dell’ex Caicedo. Sui propri social l’ex attaccante biancoceleste commenta così il gesto tecnico dell’esterno di Baroni.

Poche parole per lui, se non ammirazione per il calciatore che in 4 partite ha già realizzato 4 assist.