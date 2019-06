Caicedo, si allontana il rinnovo: per rimanere vuole un ingaggio stellare

La Lazio vuole trattenerlo, ma Caicedo preferisce andar via a meno che non ottenga un ingaggio stellare: Lotito lo valuta 8 milioni

Inzaghi e Tare in pressing nel tentativo di trattenere Felipe Caicedo, in scadenza 2020. Arrivato nella Capitale per 2,5 milioni di euro nell’estate del 2017, il ‘Panterone’ ha trasformato i fischi in applausi alla seconda stagione, siglando otto gol in campionato, tra cui la perla nel derby con la Roma in cui aveva costretto Ciro Immobile alla panchina. L’allenatore vorrebbe continuare ad averlo nella propria rosa, ma il giocatore avrebbe espresso la volontà di andare via. E’ corteggiato in Turchia, negli Emirati Arabi e Dubai. Dopo due anni alla Lazio, è attratto da un’altra esperienza. Per rinnovare, scrive il Corriere dello Sport, chiederebbe un ingaggio stellare, sullo stesso livello di Immobile e Milinkovic.

SCENARI – Lotito, dalla sua, tiene alto il prezzo del cartellino di Caicedo intorno agli 8-9 milioni di euro. Scelta giusta, considerato che la Lazio lo considera il miglio vice Immobile possibile e non lo venderebbe. Come rendimento, poi, nell’ultimo campionato è stato il centravanti ‘alternativo’ più convincente tra le big della Serie B. L’ecuadoriano ha fatto meglio di Schick, di Cutrone e persino di Lautaro Martinez. La valutazione appare esagerata, invece, se si tiene in conto la scadenza contrattuale e la cifra spesa per prelevarlo dall’Espanyol: Caicedo a settembre compirà 31 anni e tra sei mesi sarà libero di decidere autonomamente il proprio futuro. Al momento la situazione è di stallo, ma non è escluso che decida di andare via a scadenza tra un anno.