Cagni: «Romagnoli? Spero che con Sarri torni a certi livelli»

L’allenatore Gigi Cagni, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del calciomercato della Lazio soffermandosi principalmente sull’arrivo di Romagnoli in biancoceleste.

ROMAGNOLI – «Poteva diventare uno dei più forti stopper italiani, ma non è cresciuto più, anzi è peggiorato. Spero che Sarri riesca a farlo tornare a certi livelli. Manca di personalità, cosa che non può non avere un centrale. Quando il Milan doveva venire fuori da certe situazioni, lui non c’era. Spero che l’ambiente Lazio lo faccia diventare quello che poteva essere».