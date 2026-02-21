Connect with us

Cagliari Lazio, Zaccagni cambia il volto della squadra! Cosa filtra sul classe ’95

Published

3 ore ago

on

By

ZACCAGNI
Cm Milano 02/03/2025 - campionato di calcio serie A / Milan-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: esultanza gol Mattia Zaccagni

Cagliari Lazio, torna in forma Mattia Zaccagni! Il capitano è una pedina preziosa per mister Maurizio Sarri. Il punto

Mattia Zaccagni è finalmente pronto a tornare in campo con la Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’attaccante biancoceleste è stato convocato per la sfida di Cagliari e dovrebbe iniziare dalla panchina. Nonostante la tentazione di Maurizio Sarri di lanciarlo subito dal primo minuto, il tecnico ha scelto di inserirlo gradualmente nel gioco, valutando con attenzione i pro e i contro di una sua presenza immediata, soprattutto considerando le sfide future contro Torino e poi Atalanta in Coppa Italia.

Ultimissime Lazio LIVE: il club smentisce voci di cessione, i convocati di Sarri per il Cagliari

Una stagione travagliata: gli infortuni che hanno condizionato il rientro

Il 2023/2024 è stato un anno difficile per Zaccagni, che ha vissuto una serie di infortuni che ne hanno condizionato la stagione. Dopo aver concluso l’anno scorso sofferente per la pubalgia, a giugno ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico. Nonostante il rientro, a ottobre è arrivato un nuovo infortunio agli adduttori, seguito da un altro stop a fine gennaio, questa volta dovuto a una lesione di medio grado al muscolo obliquo dell’addome.

Un infortunio inusuale che ha sollevato dubbi anche sull’influenza dell’operazione precedente. Zaccagni, infatti, ha sempre cercato di anticipare i rientri per la sua grande responsabilità, ma ha visto il suo contributo alla squadra limitato, trovandosi raramente brillante e sciolto come nelle passate stagioni.

Il recupero e la speranza di un ritorno in grande stile

Ora, con la speranza di aver pagato tutti i suoi “conti con la sorte”, Zaccagni punta a tornare il più presto possibile ai suoi livelli migliori. Sarri è ottimista, ma sa che il vero contributo di Zaccagni, come ala che può fare la differenza e cambiare il volto della Lazio, è fondamentale per il prosieguo della stagione. L’assenza ha avuto un impatto negativo sul gioco della squadra, ma con il suo rientro, la Lazio spera di ritrovare la vena offensiva e la profondità che aveva perso senza di lui.

