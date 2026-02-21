News
Cagliari Lazio, Zaccagni cambia il volto della squadra! Cosa filtra sul classe ’95
Cagliari Lazio, torna in forma Mattia Zaccagni! Il capitano è una pedina preziosa per mister Maurizio Sarri. Il punto
Mattia Zaccagni è finalmente pronto a tornare in campo con la Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’attaccante biancoceleste è stato convocato per la sfida di Cagliari e dovrebbe iniziare dalla panchina. Nonostante la tentazione di Maurizio Sarri di lanciarlo subito dal primo minuto, il tecnico ha scelto di inserirlo gradualmente nel gioco, valutando con attenzione i pro e i contro di una sua presenza immediata, soprattutto considerando le sfide future contro Torino e poi Atalanta in Coppa Italia.
Ultimissime Lazio LIVE: il club smentisce voci di cessione, i convocati di Sarri per il Cagliari
Una stagione travagliata: gli infortuni che hanno condizionato il rientro
Il 2023/2024 è stato un anno difficile per Zaccagni, che ha vissuto una serie di infortuni che ne hanno condizionato la stagione. Dopo aver concluso l’anno scorso sofferente per la pubalgia, a giugno ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico. Nonostante il rientro, a ottobre è arrivato un nuovo infortunio agli adduttori, seguito da un altro stop a fine gennaio, questa volta dovuto a una lesione di medio grado al muscolo obliquo dell’addome.
Un infortunio inusuale che ha sollevato dubbi anche sull’influenza dell’operazione precedente. Zaccagni, infatti, ha sempre cercato di anticipare i rientri per la sua grande responsabilità, ma ha visto il suo contributo alla squadra limitato, trovandosi raramente brillante e sciolto come nelle passate stagioni.
Il recupero e la speranza di un ritorno in grande stile
Ora, con la speranza di aver pagato tutti i suoi “conti con la sorte”, Zaccagni punta a tornare il più presto possibile ai suoi livelli migliori. Sarri è ottimista, ma sa che il vero contributo di Zaccagni, come ala che può fare la differenza e cambiare il volto della Lazio, è fondamentale per il prosieguo della stagione. L’assenza ha avuto un impatto negativo sul gioco della squadra, ma con il suo rientro, la Lazio spera di ritrovare la vena offensiva e la profondità che aveva perso senza di lui.
News
Cagliari Lazio LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match
Cagliari Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 26a giornata del campionato di Serie A 2025-2026....
Fiorentina Lazio Primavera 4-1: amara sconfitta per i biancocelesti. Il tabellino del match
Fiorentina Lazio Primavera: non è stato uno dei migliori pomeriggi per la formazione capitolina che cade in trasferta contro i...
Cagliari Lazio, Dele-Bashiru titolare? Lo si scoprirà a breve: il punto
Cagliari Lazio, oggi l’Unipol Domus ospiterà l’attesissima gara! Dele-Bashiru figurerà nell’undici iniziale? Il punto Dele-Bashiru sta vivendo una stagione altalenante...