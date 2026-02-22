News
Cagliari Lazio, termina a reti bianche il match! I voti dei quotidiani sportivi
Cagliari Lazio, quest’oggi vi mettiamo a disposizione i voti dei quotidiani sportivi circa i giocatori del tecnico Maurizio Sarri
Nella giornata di ieri è andata in scena Cagliari Lazio all’Unipol Domus, gara valevole per il 26° turno del campionato di Serie A 2025/26! Si sperava in una vittoria da ambedue le parti, ma il risultato è stato caratterizzato da un pareggio a reti bianche. Vi riportiamo i voti dei quotidiani sportivi in merito ai giocatori biancocelesti:
Calciomercato Lazio LIVE: Maldini e la sua crescita costante in biancoceleste
Corriere dello Sport
Provedel 6; Marusic 6,5, Romagnoli 6, Provstgaard 6,5, Pellegrini 5, Tavares (27′ st) 6, Belahyane 6, Rovella 5,5, Cataldi (15′ st) 6,5, Taylor 5, Isaksen 5, Cancellieri (15′ st) 5, Maldini 4,5, Ratkov (27′ st) 6, Zaccagni 5,5, Noslin (39′ st) sv
Gazzetta dello Sport
Provedel 6,5; Marusic 6, Romagnoli 6,5, Provstgaard 6, Pellegrini 5, Tavares 6, Belahyane 6,5, Rovella 6, Taylor 6, Isaksen 6, Cataldi 6,5, Cancellieri 6, Maldini 5,5, Ratkov 6, Zaccagni 5,5, Noslin 6,5
Tuttosport
Provedel 6; Romagnoli 6,5, Provstgaard 5, Marusic 6,5, Pellegrini 5,5 (27′ Tavares 6); Belahyane 6, Rovella 6 (15′ st Cataldi 7), Taylor 6; Isaksen 5,5 (15′ st Cancellieri 5,5), Zaccagni 5,5 (39′ st Noslin 6), Maldini 5,5 (27′ Ratkov 5).
News
Cagliari Lazio, termina a reti bianche il match! I voti dei quotidiani sportivi
Cagliari Lazio, quest’oggi vi mettiamo a disposizione i voti dei quotidiani sportivi circa i giocatori del tecnico Maurizio Sarri Nella giornata...
Infortunio Rovella, svelata l’entità! Il comunicato della società biancoceleste
Infortunio Rovella, è stata resa nota la natura del problema rimediato ieri in Cagliari-Lazio. Il comunicato della società La Lazio...
Moviola Cagliari Lazio, l’analisi sugli episodi dubbi accaduti alla Domus. Cosa filtra
Moviola Cagliari Lazio, termina a reti bianche il match diretto da Rapuano! Gli episodi dubbi accaduti all’Unipol Domus: il punto...