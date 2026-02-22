Connect with us

Cagliari Lazio, termina a reti bianche il match! I voti dei quotidiani sportivi

Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Danilo Cataldi

Cagliari Lazio, quest’oggi vi mettiamo a disposizione i voti dei quotidiani sportivi circa i giocatori del tecnico Maurizio Sarri

Nella giornata di ieri è andata in scena Cagliari Lazio all’Unipol Domus, gara valevole per il 26° turno del campionato di Serie A 2025/26! Si sperava in una vittoria da ambedue le parti, ma il risultato è stato caratterizzato da un pareggio a reti bianche. Vi riportiamo i voti dei quotidiani sportivi in merito ai giocatori biancocelesti:

Corriere dello Sport

Provedel 6; Marusic 6,5, Romagnoli 6, Provstgaard 6,5, Pellegrini 5, Tavares (27′ st) 6, Belahyane 6, Rovella 5,5, Cataldi (15′ st) 6,5, Taylor 5, Isaksen 5, Cancellieri (15′ st) 5, Maldini 4,5, Ratkov (27′ st) 6, Zaccagni 5,5, Noslin (39′ st) sv

Gazzetta dello Sport

Provedel 6,5; Marusic 6, Romagnoli 6,5, Provstgaard 6, Pellegrini 5, Tavares 6, Belahyane 6,5, Rovella 6, Taylor 6, Isaksen 6, Cataldi 6,5, Cancellieri 6, Maldini 5,5, Ratkov 6, Zaccagni 5,5, Noslin 6,5

Tuttosport

Provedel 6; Romagnoli 6,5, Provstgaard 5, Marusic 6,5, Pellegrini 5,5 (27′ Tavares 6); Belahyane 6, Rovella 6 (15′ st Cataldi 7), Taylor 6; Isaksen 5,5 (15′ st Cancellieri 5,5), Zaccagni 5,5 (39′ st Noslin 6), Maldini 5,5 (27′ Ratkov 5).

