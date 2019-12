Cagliari Lazio, Simeone al break: «Dobbiamo chiudere la partita a tutti i costi»

Cagliari Lazio, il giocatore che ha sbloccato la partita, Giovanni Simeone, parla ai microfoni di Sky Sport

All’intervallo il Cagliari è sopra di un gol alla Lazio con una rete realizzata all’ottavo minuto da Giovanni Simeone. Il numero 99 rossoblu ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:

«Le partite non finiscono mai, adesso la dobbiamo chiudere a tutti i costi ma manca ancora qualcosa. Ho esultato come mio padre e molto spesso penso a lui quando gioco. Dobbiamo essere bravi a chiudere gli spazi e a non perdere la palla quando siamo dietro.»