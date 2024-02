Cagliari-Lazio, Maurizio Sarri sorprende in attacco: Ciro Immobile guida il tridente. L’Italiano ha vinto il ballottaggio con Castellanos

Maurizio Sarri sorprende per quanto riguarda le scelte in attacco per la sfida di oggi contro il Cagliari in trasferta.

Ciro Immobile infatti ha vinto il ballottaggio con Castellanos e guiderà l’attacco della Lazio nel tridente con Felipe Anderson e Isaksen. L’italiano va a caccia del 200 gol in carriera.