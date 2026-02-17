Cagliari Lazio, Sarri ritrova due pedine importanti per la sfida dell’Unipol: gli aggiornamenti

Cagliari Lazio, il tecnico biancoceleste ritrova due elementi importanti in vista della sfida dell’Unipol Domus in programma sabato. Gli aggiornamenti

Archiviata la delusione contro l’Atalanta, la Lazio si proietta verso la trasferta in Sardegna con una marcia in più. Il tecnico Maurizio Sarri può finalmente tirare un sospiro di sollievo in vista del match di sabato sera contro il Cagliari. L’obiettivo è chiaro: riprendersi i tre punti e rilanciare le ambizioni europee della squadra capitolina.

I rinforzi di Sarri per la Lazio

La notizia più importante arriva dall’infermeria. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico biancoceleste ritrova due elementi fondamentali per il suo scacchiere tattico: Toma Basic e Mattia Zaccagni. Entrambi i calciatori dovrebbero tornare a disposizione già nei prossimi giorni, offrendo soluzioni preziose sia a centrocampo che nel tridente offensivo.

Le scelte tecniche in casa Lazio

Il recupero dell’esterno offensivo è un’iniezione di imprevedibilità per i capitolini, che nelle ultime gare erano apparsi meno brillante negli ultimi trenta metri. Anche il rientro del centrocampista garantisce fisicità e rotazioni necessarie in un calendario sempre più fitto. L’allenatore toscano valuterà il loro impiego dal primo minuto, ma è certo che il loro ritorno eleva il tasso tecnico della rosa.

Lazio a caccia di continuità

Ripartire subito è l’imperativo categorico. La Lazio non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole provare a tornare in corsa per l’Europa. La sfida dell’Unipol Domus sarà il banco di prova ideale per testare la tenuta mentale di un gruppo chiamato a una reazione d’orgoglio.