Cagliari Lazio, Sarri orientato a confermare un tridente specifico! Cosa filtra

4 ore ago

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Cagliari Lazio, domani è il grande giorno! Il tecnico Maurizio Sarri pare aver chiare le idee relative al reparto offensivo. Tutte le novità

Domani, 21 febbraio alle 20:45, la Lazio di Maurizio Sarri affronterà il Cagliari per il 26° turno di Serie A e le scelte in attacco sembrano ormai delineate. Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il tecnico biancoceleste sarebbe orientato a confermare il tridente che ha visto Isaksen a destra, Daniel Maldini nel ruolo di falso 9 e Noslin a sinistra.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità su Zaccagni, Lotito rifiuta una proposta estera

Cagliari Lazio, Sarri conferma il tridente con Maldini falso 9

La scelta di Sarri di mantenere il tridente offensivo con Isaksen, Maldini e Noslin è stata dettata dalla buona intesa tra i tre giocatori nelle ultime uscite. Maldini, in particolare, è stato adattato nel ruolo di falso 9, e sebbene il suo impiego sia ancora oggetto di valutazione, la sua mobilità e capacità di dialogo con gli altri attaccanti sembra essere un punto di forza in questa nuova configurazione offensiva.

Cagliari Lazio, i motivi della scelta di Sarri

La conferma di questo tridente risponde alla necessità di dare maggiore fluidità al gioco della Lazio, con la velocità e l’agilità degli attaccanti come chiavi per mettere in difficoltà la difesa del Cagliari. Sarri ha fiducia in questi giocatori e la speranza è che possano continuare a offrire prestazioni positive in una partita fondamentale per la classifica!

