Cagliari Lazio, con un giallo salteranno il Monza: due biancoceleste sulla lista dei diffidati

Cagliari Lazio, due calciatori di Baroni dovranno stare attenti a non rimediare cartellini gialli altrimenti salteranno il Monza

Domani, lunedì 3 febbraio alle ore 20:45, Cagliari e Lazio si affronteranno nel match valido per la 23esima giornata di Serie A. In casa biancoceleste, sono due i giocatori sulla lista dei diffidati.

Infatti, Gustav Isaksen e Nicolò Rovella dovranno stare attenti a non rimediare cartellini gialli, altrimenti saranno squalificati per la prossima partita di campionato contro il Monza in programma il 9 febbraio.