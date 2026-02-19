Cagliari Lazio, si rivede Zaccagni! Il capitano partirà dalla panchina: le ultime

Cagliari Lazio, l’attesa sta per giungere al termine! Mattia Zaccagni torna nell’effettivo, ma non partirà titolare alla Domus: le ultime

La Lazio si prepara alla trasferta in Sardegna contro il Cagliari, in programma sabato 21 febbraio alle ore 20:45, con un campionato che ormai ha ben poco da offrire ai biancocelesti, se non una conclusione dignitosa. Come riportato da Il Corriere dello Sport, le difficoltà continuano a crescere per Maurizio Sarri e la sua squadra, con il morale che si è abbassato ulteriormente dopo una serie di risultati deludenti e l’ennesima diserzione dei tifosi.

Cagliari Lazio, le difficoltà in campionato

Il campionato per la Lazio sembra ormai essere giunto a una fase di stallo, con i biancocelesti che non hanno più nulla di concreto da chiedere alla Serie A. Se non una chiusura onorevole della stagione, infatti, l’obiettivo rimane principalmente quello di rimanere competitivi nelle ultime partite. La squadra ha sofferto in vari momenti e lo stadio Olimpico non è stato più il fortino di un tempo, con un calo di presenze e di supporto da parte dei tifosi. La “partita infinita” per Sarri riguarda anche la necessità di motivare un gruppo in pieno smarrimento, cercando di evitare una fine prematura del progetto.

Cagliari Lazio, focus sulla Coppa Italia e il recupero di Zaccagni

Nonostante il cammino in campionato sembri ormai segnato, la Lazio ha ancora la Coppa Italia da giocare. Tuttavia, come sottolineato dal quotidiano, giocare in uno stadio vuoto o semivuoto rappresenta un doppio svantaggio, facendo ulteriormente crescere la difficoltà della sfida. Sarri, dunque, dovrà pensare a questa competizione in seguito, ma l’attenzione principale resta sulla trasferta contro il Cagliari, dove la Lazio cercherà di invertire il trend negativo.

Il recupero di Mattia Zaccagni è una buona notizia per Sarri, che ieri ha visto l’esterno tornare in gruppo. Quest’ultimo sarà convocato per la trasferta, anche se è probabile che parta dalla panchina, a meno di clamorosi colpi di scena. In ogni caso, la sua presenza potrebbe rappresentare un’arma in più per l’allenatore biancoceleste, che spera in un possibile contributo in corsa. Nonostante le difficoltà, il tecnico della Lazio non ha intenzione di mollare e in vista della gara contro il Cagliari, la squadra cercherà di ritrovare almeno un po’ di quella solidità che è venuta meno nelle ultime settimane.