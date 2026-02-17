Cagliari Lazio, Sarri spera nel recupero di due big! Le ultime dopo l’allenamento odierno

Cagliari Lazio, il tecnico biancoceleste spera nel recupero di due big per la sfida dell’Unipol Domus in programma il 21 febbraio

In vista del prossimo impegno di campionato, la Lazio ha ufficialmente acceso i motori. La squadra biancoceleste ha iniziato nel pomeriggio di oggi la preparazione atletica per la delicata trasferta contro il Cagliari, match valido per la 26ª giornata di Serie A e fissato per sabato 21 febbraio alle ore 20:45. L’obiettivo del tecnico Maurizio Sarri è chiaro: arrivare all’Unipol Domus con la miglior formazione possibile, nonostante alcune defezioni pesanti che stanno condizionando le ultime sedute a Formello.

Infermeria e gestione dei singoli verso Cagliari-Lazio

Al centro delle attenzioni dello staff tecnico ci sono soprattutto le condizioni fisiche di Toma Basic e Mattia Zaccagni. I due calciatori, pedine importanti nello scacchiere di Sarri, non hanno ancora ripreso a lavorare regolarmente con il resto dei compagni. Durante l’ultima sessione, infatti, si sono limitati a un allenamento differenziato sul campo, monitorati costantemente dai preparatori. La loro assenza in gruppo rallenta i piani tattici, ma filtra un moderato ottimismo per un rientro a pieno regime nelle prossime ore.

Il cronoprogramma dello staff medico per Cagliari-Lazio

Secondo le ultime indiscrezioni, lo staff medico laziale ha già stilato una tabella di marcia precisa per il reintegro dei due infortunati. L’auspicio è quello di vedere sia Zaccagni che Basic partecipare alla doppia seduta di allenamento prevista per mercoledì o, nella peggiore delle ipotesi, per giovedì mattina. Questo passaggio sarà fondamentale per testare la tenuta atletica dei giocatori e capire se potranno effettivamente rispondere alla convocazione per la sfida in Sardegna.