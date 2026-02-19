Cagliari Lazio, vi è un nodo da sciogliere! Provstgaard o Patric in difesa: il punto

Cagliari Lazio, ballottaggio puro nel reparto arretrato! Al posto di Gila vi sarà Provstgaard o Patric? E’ un bell’interrogativo

La Lazio si prepara ad affrontare il Cagliari sabato 21 febbraio alle 20:45, per il 26° turno di Serie A, ma ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere in vista del match. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico Maurizio Sarri deve decidere chi sostituirà Mario Gila in difesa, dopo il suo infortunio.

Ultimissime Lazio LIVE: si rivede capitan Zaccagni! Disponibile per la sfida con il Cagliari

Cagliari Lazio, Gila out: Provstgaard o Patric?

La scelta per il centro della difesa, al fianco di Alessio Romagnoli, è ancora incerta. I candidati principali sono Provstgaard e Patric. Un altro punto da chiarire riguarda la fascia sinistra. Nuno Tavares e Pellegrini sono in ballottaggio per il posto di titolare. Con Marusic confermato a destra e Romagnoli al centro, la scelta su chi schierare a sinistra diventa fondamentale per la solidità difensiva della Lazio.

Il tecnico biancoceleste avrà tempo fino all’ultimo allenamento per prendere le sue decisioni. La partita contro il Cagliari rappresenta un crocevia importante e ogni scelta sarà cruciale per la corsa della Lazio in campionato.