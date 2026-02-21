Connect with us

Cagliari Lazio, le probabili formazioni: le idee di Sarri e Pisacane

Db Auronzo di Cadore 23/07/2023 - amichevole / Lazio-Triestina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Cagliari Lazio si giocherà questa sera a partire dalle ore 20:45! Oggi vi proponiamo le probabili formazioni della partita della 26a giornata

Ci siamo, stasera a partire dalle ore 20:45 andrà in scena la partita tra il Cagliari di Fabio Pisacane e la Lazio di Maurizio Sarri. La sfida dell’Unipol Domus sarà valida per la 26a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. I due tecnici hanno diversi dubbi che scioglieranno solo a ridosso della sfida, i biancocelesti vanno verso diverse conferme, ma ci sono i ballottaggi Rovella-Cataldi e Pellegrini-Tavares. Le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Sulemana, Obert; Kilicsoy, Esposito

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin

