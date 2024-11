Cagliari Lazio Primavera, dove seguire il match in tv e streaming

Cagliari Lazio Primavera, alla vigilia della trasferta in terra sarda ecco dove poter seguire il match della squadra di Sanderra

In questo weekend non andrà in campo solo la Lazio di Baroni, ma anche la Lazio Primavera di Sanderra la quale anch’essa come i grandi, affronterà il Cagliari ma in trasferta anziché in casa come la formazione del tecnico toscano. Il match avverrà domani alle 10.30 e sarà trasmesso per chi volesse seguirlo e avere un antipasto della partita di lunedì su Sportitalia