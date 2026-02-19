Cagliari Lazio, le presunte scelte di Sarri per la mediana! Cosa emerge

Cagliari Lazio, ecco quanto filtra in relazione agli uomini a disposizione di mister Sarri per la mediana biancoceleste. Le novità

La Lazio si prepara alla sfida contro il Cagliari sabato 21 febbraio alle 20:45 per il 26° turno di Serie A. Maurizio Sarri sta definendo gli ultimi dettagli della formazione, con alcuni ballottaggi aperti a centrocampo. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste ha diverse opzioni, con Dele-Bashiru pronto a entrare in campo se necessario.

Cagliari Lazio, Cataldi e Rovella: chi sarà titolare?

Nel cuore del campo, Cataldi sembra essere in pole per una maglia da titolare, con Rovella che si gioca la sua chance come alternativa. La presenza del primo, che ha esperienza e solidità, è fondamentale per il centrocampo della Lazio, ma il giovane ha dimostrato di essere pronto a dare il suo contributo. La decisione di Sarri dipenderà dalle dinamiche di gioco e dalla necessità di equilibrio tra esperienza e freschezza.

Cagliari Lazio, Taylor inarrestabile: non si tocca

Un altro punto fermo a centrocampo è Kenneth Taylor, che ormai è diventato uno dei giocatori più pericolosi della Lazio. Come sottolineato dal quotidiano, il ragazzo non è sostituibile: il centrocampista olandese continua a migliorare e sta acquisendo sempre più consistenza, diventando un elemento cruciale per la squadra.

Con la preparazione in corso, sarà interessante vedere come Sarri deciderà di schierare il centrocampo, con diverse opzioni disponibili per l’allenatore. La Lazio si gioca una parte importante della stagione e ogni scelta tattica sarà determinante per ottenere i tre punti contro il Cagliari.