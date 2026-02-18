Cagliari Lazio, scorre il countdown! I precedenti nel dettaglio tra le compagini

Cagliari Lazio, sta per volgere al termine l’attesa! Tutti i precedenti tra le sfidanti: l’analisi accurata

La Lazio si prepara ad affrontare il Cagliari sabato 21 febbraio alle ore 20:45 per il 26° turno di Serie A. Una partita che, stando ai numeri, vede i biancocelesti nettamente favoriti. Su 38 gare giocate a Cagliari, la compagine biancoceleste ha vinto 17 volte, con l’ultimo successo datato febbraio 2025 (1-2).

Cagliari Lazio, bilancio favorevole ai biancocelesti

Il bilancio complessivo vede la Lazio in vantaggio, con 48 vittorie, 17 pareggi e 21 sconfitte nei 86 precedenti contro il Cagliari. L’ultima vittoria della Lazio in terra sarda risale al 3 novembre 2025, con un perentorio 2-0.

Nel dettaglio, la Lazio ha realizzato ben 128 gol contro i 79 dei rossoblù. Il miglior capocannoniere della sfida è Ciro Immobile, con ben 11 reti all’attivo contro il Cagliari, dimostrando una predilezione per la porta sarda.

Ultimissime Lazio LIVE: Gila out contro il Cagliari e le parole di Pancaro

Cagliari Lazio, curiosità sui gol più pesanti

Tra le curiosità storiche, il massimo numero di gol realizzati dalla Lazio in una singola partita a Cagliari risale al 2008, quando i biancocelesti si imposero per 1-4. Un altro risultato significativo è il 4-1 del Cagliari nel 1993, quando i rossoblù dominarono in casa.

Il Cagliari, dal canto suo, non vince in casa contro la Lazio dal 19 maggio 2013, quando i sardi si imposero per 1-0. L’ultima volta che le due squadre si sono incontrate in campionato è stato il 19 settembre 2021, quando il match si concluse con un pareggio 2-2.

Con questi numeri in favore, la Lazio si presenta a Cagliari con ottime possibilità di estendere la propria serie positiva, ma consapevole che ogni partita è una storia a sé. Sarà interessante vedere se Maurizio Sarri riuscirà a mantenere la solidità difensiva e la forza offensiva che hanno contraddistinto il suo gioco, in attesa di un match che potrebbe avere un impatto significativo sulla corsa al vertice della Serie A.