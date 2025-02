Cagliari Lazio 0-1, si sblocca la gara alla Domus grazie a Zaccagni

Cagliari Lazio, il capitano a pochi minuti dal tramonto del primo tempo sblocca il match della Domus su assist di Gila

Si sblocca il risultato alla Domus di Cagliari, nella sfida che chiude il turno di campionato tra la formazione sarda e la Lazio. A passare al 41′ sono i biancocelesti grazie alla rete di Zaccagni, il quale sfrutta l’ottimo assist sulla sinistra di Gila, Dia non interviene per dar modo al suo capitano in spaccata di non dar scampo al portiere