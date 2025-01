Cagliari Lazio, al via la vendita dei biglietti per la trasferta sarda: il comunicato

Cagliari Lazio, ad una settimana esatta dalla trasferta sarda il club biancoceleste rende noto il comunicato della vendita dei tagliandi

L’obiettivo primario della Lazio è centrare il successo sulla Fiorentina, che deve essere fondamentale per centrare l’obiettivo di restare in scia della zona Champions, ma la gara contro il Cagliari che avverrà dopo la trasferta di Braga è dietro l’angolo. Il club biancoceleste infatti ha reso noto in anticipo il comunicato della vendita dei tagliandi ricordando che ci sono le restrizioni in vigore per i residenti nella Regione Lazio.

COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di lunedi 27 gennaio saranno messi in vendita i biglietti per la gara del campionato Italiano EniLive Cagliari-Lazio, in programma lunedi 3 febbraio alle ore 20:45 presso lo stadio Unipol Domus di Cagliari

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

– Punti vendita Ticketone

– Online sito Ticketone

Chiusura vendite:

domenica 2 febbraio alle ore 19:00.

Prezzo del settore ospiti:

– 30 € più 2 € di prevendita

Capienza 415 posti con parcheggio auto dedicato.

Restrizioni:

Come da Ordinanza Prefettizia di Cagliari del 23 gennaio u.s., è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti di qualsiasi settore ai residenti della Regione Lazio.

Regolamento d’uso dello stadio Unipol Domus, ulteriori informazioni e le modalità di esposizione striscioni e coreografie