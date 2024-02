Cagliari-Lazio, le pagelle dei giornali: Immobile il migliore, poi san Provedel. I bocciati...

Cagliari-Lazio, le pagelle dei giornali dopo il successo dei biancocelesti a domicilio. I dettagli sui migliori e i peggiori

I giornali oggi in edicola stilano le pagelle della Lazio dopo la vittoria di Cagliari. Immobile migliore in campo, con le 200 reti in Serie A e il ritorno al gol dopo il lungo periodo di digiuno.

Al top anche Provedel, autore di almeno tre interventi decisivi, così come Felipe Anderson. Non ci sono bocciati tra le file dei biancocelesti, ma diverse sufficienze stiracchiate come quella di Guendouzi e quella di Castellanos, entrambi fermi sul 6.